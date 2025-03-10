В Сочи и Сириусе ожидается туман с видимостью до 500 м

Днем 10 марта, а также ночью и утром 11 марта 2025 года в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается туман, ограничивающий видимость до 0,5–1,0 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все муниципальные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и отдыхающим на курорте рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

В экстренных случаях горожанам и гостям Сочи следует обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик