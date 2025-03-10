В Сочи температура воздуха поднимется до +16 градусов

В Сочи до вторника температура воздуха поднимется до +14...16 градусов, а со среды по пятницу при более облачной погоде воздух прогреется до +17...20 градусов благодаря юго-восточным потокам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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«На юге просто резко потеплело, очень резко. Это обусловлено притоком и теплых воздушных масс, и антициклональным режимом погоды»,— пояснил господин Вильфанд.

Специалист отметил, что в Краснодарском крае и Крыму солнечная энергия существенно отличается от умеренных широт, что способствует «интенсивному нагреву». В Краснодаре с выходных до вторника синоптики прогнозируют +15...17 градусов.

«В среду, поскольку воздух будет поступать с юга, плюс солнечная энергия, температура будет выше +20 градусов: в середине следующей недели +20...24 градуса»,— сообщил Роман Вильфанд.

В Крыму также ожидается потепление: в субботу и воскресенье — до +18...20 градусов, с воскресенья по вторник — +14...16 градусов, после чего вновь потеплеет до +18...20 градусов.

В начале марта 2025 года южные регионы России переживали период похолодания с температурой на 5–12 градусов ниже нормы из-за холодных воздушных масс.

Мария Удовик