В Ярославле выросло количество наркопреступлений
В Ярославле за 2024 год зарегистрировали 740 наркопреступлений, что на 12,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 541 дело связано со сбытом наркотиков, что на 22,7% выше показателей прошлого года, сообщает региональное УМВД в информации, направленной в муниципалитет Ярославля.
УМВД России по Ярославской области
Фото: Министерство региональной безопасности
В частности, в Дзержинском районе города полицейские ликвидировали два наркопритона. Также были выявлены два интернет-магазина, через которые продавали наркотики. Организаторы этих преступлений задержаны. Также выявлен один телеграм-канал и 18 сайтов, использовавшихся для рекламы и сбыта наркотиков. Сотрудники Роскомнадзора заблокировали эти ресурсы. Кроме того, в Ярославле обнаружили три сайта, продающих рецептурные лекарства без необходимых разрешений. Эти сайты также заблокированы.
В УМВД сообщили, что общее количество преступлений в 2024 году в областном центре сократилось на 12,9% (с 8 959 до 7 803).