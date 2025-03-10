В Ярославле выросло количество наркопреступлений

В Ярославле за 2024 год зарегистрировали 740 наркопреступлений, что на 12,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 541 дело связано со сбытом наркотиков, что на 22,7% выше показателей прошлого года, сообщает региональное УМВД в информации, направленной в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УМВД России по Ярославской области

Фото: Министерство региональной безопасности УМВД России по Ярославской области

Фото: Министерство региональной безопасности

В частности, в Дзержинском районе города полицейские ликвидировали два наркопритона. Также были выявлены два интернет-магазина, через которые продавали наркотики. Организаторы этих преступлений задержаны. Также выявлен один телеграм-канал и 18 сайтов, использовавшихся для рекламы и сбыта наркотиков. Сотрудники Роскомнадзора заблокировали эти ресурсы. Кроме того, в Ярославле обнаружили три сайта, продающих рецептурные лекарства без необходимых разрешений. Эти сайты также заблокированы.

В УМВД сообщили, что общее количество преступлений в 2024 году в областном центре сократилось на 12,9% (с 8 959 до 7 803).

Антон Голицын