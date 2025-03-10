В Зеленодольске водитель скончался после столкновения с деревом

Водитель в городе Зеленодольске Республики Татарстан скончался после того, как врезался в дерево. Об этом сообщает Госавтоинспекция Зеленодольска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Зеленодольска Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Зеленодольска

Водитель автомобиля ВАЗ не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил наезд на дерево. От полученных травм он умер на месте.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что 9 марта в Казани произошло 133 ДТП.

Дарья Сайфиева