В Зеленодольске водитель скончался после столкновения с деревом
Водитель в городе Зеленодольске Республики Татарстан скончался после того, как врезался в дерево. Об этом сообщает Госавтоинспекция Зеленодольска.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Зеленодольска
Водитель автомобиля ВАЗ не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил наезд на дерево. От полученных травм он умер на месте.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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