В Новокуйбышевске горит склад на площади 1,5 тыс. кв. метров
Крупный пожар начался на складе в Самарской области утром в понедельник, 10 марта. Сообщение о происшествии на улице Молодогвардейской, 26, в Новокуйбышевске поступило на пульт оперативных служб в 8:14 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Огонь охватил площадь 1,5 тыс. кв.м. В 8:25 был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара подключат дополнительные ресурсы.