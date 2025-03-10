В Новокуйбышевске горит склад на площади 1,5 тыс. кв. метров

Крупный пожар начался на складе в Самарской области утром в понедельник, 10 марта. Сообщение о происшествии на улице Молодогвардейской, 26, в Новокуйбышевске поступило на пульт оперативных служб в 8:14 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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Огонь охватил площадь 1,5 тыс. кв.м. В 8:25 был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара подключат дополнительные ресурсы.

Георгий Портнов