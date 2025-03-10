В Казани 9 марта произошло 133 ДТП
В воскресенье, 9 марта, на дорогах Казани произошло 133 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
В одной из аварий пострадал человек. Его сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
66 ДТП были оформлены в центрах регистрации, а еще 39 — на месте с материальным ущербом.
Также за прошедшие сутки задержали 8 водителей в состоянии опьянения и 4 автомобилистов без водительских прав. В территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 6 человек.
Ранее сообщалось, что 8 марта в Казани произошло 119 аварий.