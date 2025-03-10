В Ярославле хотят отремонтировать 45 проездов к объектам соцсферы

В Ярославле планируется отремонтировать 45 межквартальных проездов, ведущих к объектам социальной сферы, но финансирование на эти работы в 2025 году пока отсутствует. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на информацию мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Мэрия города подготовила для депутатов список дорог к объектам соцсферы, нуждающихся в ремонте. В прошлом году были отремонтированы 35 участков, из которых 11 — за счет средств, запланированных на 2025 год. На текущий и следующий годы составлен список еще из 45 проездов.

Для ремонта 8 из этих дорог уже готова проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Стоимость работ составит 95 млн руб. Для остальных 37 проездов документация разрабатывается, но гарантий финансирования пока нет. Работы планируются в 2025 году «после выделения дополнительных средств».

Антон Голицын