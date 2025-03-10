Небольшие дожди не порадуют петербуржцев 10 марта

Теплый атмосферный фронт сформирует синоптическую ситуацию в Петербурге 10 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Вытянувшись с северо-запада на юго-восток, временами он будет закрывать небо плотными облаками и местами, преимущественно на севере территории, вызовет небольшие дожди»,— подчеркнул господин Леус.

Синоптик добавил, что воздух прогреется до 4-6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комтранс Петербурга из-за погоды на время ввел особые правила для кикшеринга. В частности, самокат можно взять в аренду, если температура воздуха выше одного градуса тепла. Дождь и снегопад исключают такую возможность вообще.

Андрей Маркелов