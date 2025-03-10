В ходе рейда на праздниках в Тюменской области задержали 15 пьяных водителей

В Тюменской области сотрудники региональной Госавтоинспекции в ходе рейда по выявлению пьяных водителей задержала 15 человек, которые за рулем находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

За 8 марта на территории региона задержали восемь пьяных водителей, ночью 9 марта — еще семерых. При этом в Госавтоинспекции отметили, что в преддверии праздника пьяных на дорогах было меньше, чем в обычные дни. Кроме того, в результате проверок были выявлены шесть незаконно тонированных автомобилей, отсутствие ОСАГО у четырех водителей, проверены четыре иностранных автомобиля. Также в полицию доставили трех мигрантов для проверки законности нахождения на территории РФ.

Напомним, в Свердловской области автоинспекторы пресекли более 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения с 7 по 9 марта, в том числе задержали 79 водителей, которые находились в состоянии опьянения.

Ирина Пичурина