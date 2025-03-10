Регионы—лидеры по комплексному вовлечению в поддержку СВО

Место Субъекты Чем особенно отличились 1 Москва и Московская область Людские ресурсы, передовые социальные технологии, координация работы других регионов 2 Санкт-Петербург и Ленинградская область Людские ресурсы, восстановление новых регионов 3 Башкирия Поддержка межнационального согласия, разъяснительная работа с населением, добровольческие формирования 4 Брянская, Курская и Белгородская области Прифронтовой кластер, лидерство по приему беженцев 5 Ростовская область Общероссийский военно-гуманитарный хаб 6 Татарстан Совершенствование вооружений, восстановление новых регионов, переговорный потенциал за счет позиций в исламском мире 7 Чечня и Краснодарский край Добровольческие и частные формирования, поддержка межнационального согласия, переговорный потенциал 8 Тюменская область, ХМАО Инициативы по поддержке участников СВО и их семей, переориентация предприятий для нужд фронта 9 Самарская область Идеологическая и патриотическая работа, переориентация предприятий для нужд фронта 10 Крым и Севастополь Гуманитарные проекты, поддержка межнационального согласия 11 Тульская область Один из центров ВПК, патриотическая работа 12 Приморский край Гуманитарные проекты 13 Челябинская область Использование производственой базы для нужд фронта, идеологическая работа 14 Свердловская область Использование производственой базы для нужд фронта, восстановление новых регионов 15 Бурятия Личный вклад населения