В Татарстане за 2024 год естественная убыль населения увеличилась на 53%, достигнув 9,7 тыс. человек, в 2023 году этот показатель составил 6,3 тыс. человек. Об этом свидетельствует доклад Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 2024 год естественная убыль населения выросла на 53%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Татарстане за 2024 год естественная убыль населения выросла на 53%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Число умерших в республике за год увеличилось до 45,06 тыс., что на 2,26 тыс. больше, чем в 2023 году (42,8 тыс.). В то же время количество родившихся снизилось на 1,1 тыс., достигнув 35,3 тыс. детей по сравнению с 36,4 тыс. годом ранее.

Количество браков в Татарстане за 2024 год сократилось на 6% — было зарегистрировано 23,6 тыс. браков против 25,1 тыс. в 2023 году. Однако число разводов уменьшилось: с 14,2 тыс. до 13,6 тыс. случаев.

Влас Северин