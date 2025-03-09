В Чувашии за январь 2025 года общий объем отгруженных товаров собственного производства составил 38,75 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Министерства промышленности и энергетики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем отгруженных товаров в Чувашии в январе 2025 года составил 38,75 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Объем отгруженных товаров в Чувашии в январе 2025 года составил 38,75 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из общей суммы на обрабатывающие производства пришлось 34,13 млрд руб., что на 5,28 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наибольший рост наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 9,36 млрд руб. за январь против 4,26 млрд руб. годом ранее, а также в производстве пищевых продуктов — 4,8 млрд руб. против 3,63 млрд руб. в прошлом году.

В то же время спад зафиксирован в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 1,55 млрд руб. против 2,43 млрд руб. за январь 2024 года, и в производстве электрического оборудования — 3,58 млрд руб. против 4,67 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года.

Влас Северин