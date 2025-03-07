Акции группы «Т-Технологии», головной структуры Т-банка, вошли в топ-5 самых популярных у россиян ценных бумаг. Данные о предпочтениях розничных инвесторов Мосбиржа публикует ежемесячно. В феврале в топ-5 вошли акции «Сбера», «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Т-Технологий», на долю акций которых в брокерских портфелях россиян приходится уже более 6%. «Т-Технологии» в прошлом году объявили о переходе к ежеквартальным дивидендным выплатам в размере до 30% прибыли группы, таким образом весенние дивиденды от головной структуры Т-Банка откроют сезон дивидендных выплат от «голубых фишек».

Чистая прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 8,5 раз и составила почти 14 млрд руб. по сравнению с 118 млрд руб. годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании. Суммарные доходы РЖД за 2024-й приближаются к 3 трлн руб., что выше уровня 2023-го на 8,6%. В компании отметили, что в прошлом году зарплаты сотрудников индексировались дважды, а с 1 февраля 2025 года их доиндексировали до уровня инфляции.

«Аэрофлот» запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом в Шереметьево. Они находятся в зоне вылета терминала B, сообщает перевозчик. Пока услуга доступна на внутренних рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU. В дальнейшем планируется распространить эту услугу и на международные рейсы.