В станице Полтавской заменят 8,5 км канализационных коллекторов

В станице Полтавской Красноармейского района Кубани в 2025 году проведут капитальный ремонт двух напорных коллекторов протяженностью 8,5 км. Работы реализуют в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», соббщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты заменят изношенные участки сети по улицам Кубанской и Полевой. Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник отметил, что применяемое оборудование увеличит срок службы новых трубопроводов и обеспечит ресурсом более 3,5 тыс. жителей.

По словам руководителя ведомства, существующие участки трубопровода и канализационную сеть построили в конце 70-х годов. Сейчас каждый коллектор ежедневно перекачивает до 370 куб. м стоков. Реконструкция необходима для предотвращения аварийных ситуаций.

За три года на модернизацию жилищно-коммунальной отрасли в крае в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направят около 8 млрд руб. Из них 4,1 млрд руб. выделят из федерального бюджета и 3,8 млрд руб. — из краевого.

Анна Гречко