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Краснодарский таксист погиб в ДТП на территории Адыгеи

61-летний водитель такси из Краснодара погиб в ДТП, произошедшем на территории Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла около 6:00 на трассе «Южный подъезд к Краснодару». Таксист, находившийся за рулем автомобиля Renault Logan, проигнорировал дорожные знаки и не предоставил преимущество автомобилю Skoda. В результате столкновения водитель такси скончался от полученных травм, двух пассажиров госпитализировали.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Тахтамукайского района устанавливают обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина

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