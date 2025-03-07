Краснодарский таксист погиб в ДТП на территории Адыгеи

61-летний водитель такси из Краснодара погиб в ДТП, произошедшем на территории Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла около 6:00 на трассе «Южный подъезд к Краснодару». Таксист, находившийся за рулем автомобиля Renault Logan, проигнорировал дорожные знаки и не предоставил преимущество автомобилю Skoda. В результате столкновения водитель такси скончался от полученных травм, двух пассажиров госпитализировали.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Тахтамукайского района устанавливают обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина