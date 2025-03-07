В Гулькевичском районе водитель ВАЗ пострадал из-за превышения скорости

Утром 7 февраля 2025 года около 7:30 возле хутора Духовской Гулькевичского района произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По информации ведомства, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 не рассчитал безопасную скорость движения. В результате мужчина потерял контроль над машиной, съехал с проезжей части, после чего транспортное средство опрокинулось.

Пострадавший автомобилист был доставлен в Центральную районную больницу в Гулькевичах. О степени тяжести полученных им травм не сообщается.

Анна Гречко