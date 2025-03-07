Глава СКР поручил проверить сообщения о нападении собак возле школы в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Краснодарскому краю доложить о результатах проверки по факту непринятия мер к отлову бродячих собак в нескольких населенных пунктах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало обращение местной жительницы в комментариях к официальному аккаунту приемной главы СК во «ВКонтакте». По ее словам, в Адлерском районе рядом с образовательными учреждениями и детскими площадками обитает большое количество безнадзорных животных, которые нападают на жителей. Несмотря на многочисленные жалобы, проблема остается нерешенной, а горожане опасаются за безопасность детей.

По изложенным доводам в краевом управлении СК инициирована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил держать ситуацию на контроле и представить доклад о промежуточных и окончательных результатах расследования.

Вячеслав Рыжков