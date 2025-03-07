Глава СКР поручил проверить сообщения о нападении собак возле школы в Сочи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Краснодарскому краю доложить о результатах проверки по факту непринятия мер к отлову бродячих собак в нескольких населенных пунктах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Поводом для проверки стало обращение местной жительницы в комментариях к официальному аккаунту приемной главы СК во «ВКонтакте». По ее словам, в Адлерском районе рядом с образовательными учреждениями и детскими площадками обитает большое количество безнадзорных животных, которые нападают на жителей. Несмотря на многочисленные жалобы, проблема остается нерешенной, а горожане опасаются за безопасность детей.
По изложенным доводам в краевом управлении СК инициирована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил держать ситуацию на контроле и представить доклад о промежуточных и окончательных результатах расследования.