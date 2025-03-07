Школу в Воронеже отремонтирует местный застройщик за 96 млн рублей

Подряд на капитальный ремонт школы №90 на улице Героев Сибиряков в Воронеже выиграло местное ООО «Ат-групп». Компания обошла одного участника аукциона, снизив начальную цену контракта со 103,6 млн до 95,8 млн. Имя второго претендента не раскрывается, он хотел выполнить работы за 96,3 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, ООО «Ат-групп» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и гендиректор — Илья Рудаков. По итогам 2023 года выручка компании составила 79 млн руб., чистая прибыль — 873 тыс. С мая 2021 года общество получило 40 госконтрактов на 408,6 тыс. руб. в сумме.

Источник финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Работы требуется выполнить в четыре этапа до 31 августа 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подрядчику предстоит обновить системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, сети связи, выполнить электромонтажные работы.

В конце прошлого года один из крупнейших застройщиков Воронежской области ДСК выиграл контракт на строительство еще одной «мегашколы» в облцентре за 2,9 млрд руб.

Алина Морозова