В Краснодаре завершили строительство школы на 1650 мест

Федеральный девелопер DOGMA получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй школы на 1,6 тыс. учеников в мкр DOGMA PARK Краснодара. Образовательное учреждение располагается по адресу: ул. Анны Ахматовой, д. 6/1. Возведение объекта проводилось по муниципальному контракту, сообщает пресс-служба застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Трехэтажное здание общей площадью 19 тыс. кв. м имеет Т-образную форму и включает пять функциональных блоков. Территория учебного заведения (28 тыс. кв. м) соседствует с дошкольными учреждениями и фитнес-центром. По периметру установлено металлическое ограждение высотой два метра.

Блок начальной школы рассчитан на 600 детей и оборудован отдельным входом и гардеробной зоной. Помимо классов для основных предметов в здании расположены игровые комнаты для групп продленного дня, помещения для внеклассных занятий, кабинеты иностранных языков, музыки, труда, изобразительного искусства и информатики.

В учебном блоке для 5–11-х классов находятся кабинеты по основным дисциплинам с лаборантскими, а также специализированные аудитории для саморазвития: издательский центр, мастерские по обработке древесины, металла и тканей, кабинеты кулинарии, моделирования, робототехники, православной культуры, театральная и изостудии, школьный музей и библиотека площадью около 1 тыс. кв. м. Все учебные помещения доступны для детей с ограниченными возможностями. Учебный блок основного общего образования вмещает 750 учащихся, средняя школа — 300 мест.

Проект включает просторные вестибюли, столовую на 825 человек, буфет на 100 посетителей, медицинский блок, большой (на 800 человек) и малый (на 200 человек) актовые залы с гримерными и помещениями для хранения реквизита. Для физической активности предусмотрены танцевальная студия, основной и малый спортивные залы.

Школьный двор оборудован площадкой с флагштоками для торжественных мероприятий. Спортивная зона включает места для отдыха и активных игр, футбольное поле, беговую дорожку, тренажеры, полосу препятствий, зоны для прыжков в длину и толкания ядра, комбинированную площадку для волейбола и баскетбола.

Сейчас в мкр DOGMA PARK функционирует общеобразовательная школа №106 по адресу ул. им. Марины Цветаевой, д. 4. Проектирование третьей школы на 1,1 тыс. мест завершится в конце 2025 года. Строительство планируется начать в 2026 году.

Анна Гречко