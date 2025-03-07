Донскому сельхозпроизводителю «Маныч-Агро» присвоен стабильный кредитный прогноз

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности донского ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB-, прогноз — стабильный. Как говорится в релизе агентства, данная оценка обусловлена умеренно слабой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями рентабельности, комфортной долговой нагрузкой при умеренно низком уровне процентной нагрузки, а также приемлемой оценкой ликвидности и высоким уровнем корпоративных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

ООО «Маныч-Агро» специализируется на производстве и реализации сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых культур и риса. Посевные площади находятся в Ростовской области (Багаевский район, станица Манычская). Компания имеет оросительную сеть на площади почти 2 тыс. га.

«Эксперт РА» отмечает наличие зависимости компании от импортных поставок семян (около 40% всего удельного веса) и оборудования для технического обслуживания парка сельхозтехники, что создает риски в среднесрочной перспективе. «В текущих условиях это приводит к росту производственных затрат, в то время как возможности переложить возросшие затраты на потребителей конечной продукции ограничены»,— говорят в агентстве.

Посевные площади ООО «Маныч-Агро» в Багаевском районе на конец 2024 года составляли 9,6 тыс. га. По общему количеству обрабатываемых земель компания не попадает в топ-50 крупнейших латифундистов России, что характеризует позиции на рынках сбыта как достаточно низкую.

ООО «Маныч-Агро» выращивает пшеницу озимую (42% в выручке 2024 г.), кукурузу (19%), рис-сырец (16%), сахарную свеклу (11%), а также подсолнечник (9%). По итогам 2024 года доля риса-сырца, перерабатываемого в крупу, составила около 1% всего объема, что соответствует 3% выручки.

Отмечается, что компания ежегодно получает до 40 млн руб. субсидий от минсельхоза Ростовской области на возмещение части затрат, связанных с орошением, а также стимулирующие субсидии на поддержку рисоводства. «Агентство по-прежнему отмечает практику выдачи займов в пользу связанной стороны ООО “ПКФ НБ-Центр” (владеет долей в 50,5% ООО “Маныч-Агро”). «При размещении в 2021 году двух облигационных выпусков на общую сумму в 500 млн руб. компания около 70% привлеченных денежных средств направила на предоставление процентных займов связанной компании с целью финансирования ее оборотной деятельности. На отчетную дату финансовые вложения отсутствуют, но компания планирует поддерживать практику выдачи займов в пользу ООО “ПКФ НБ-Центр” в ближайшем будущем»,— отмечают в кредитном агентстве.

В 2023 году компанией было выплачено 268 млн руб. дивидендов, что не было предусмотрено в прежних прогнозах. В минувшем году выручка компании осталась примерно на уровне предыдущего периода, показатель EBITDA сократился на 36% до 207 млн руб. По предварительным итогам за 2024 год показатель EBITDA вырос почти на 80% вследствие реализации значительных запасов озимой пшеницы и сахарной свеклы в четвертом квартале. Маржинальность бизнеса по показателю EBITDA составила 30% в отчетном периоде, что выше бенчмарков агентства для максимальной оценки.

Дмитрий Михеенко