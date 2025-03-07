Юрий Слюсарь уволил своего зама Вадима Артемова в связи с выходом на пенсию
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от занимаемой должности своего заместителя – руководителя аппарата правительства области Вадима Артемова. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Отставка мотивирована уходом Вадима Артемова на пенсию.
Вадим Артемов курировал вопросы кадровой политики, а также сферу обеспечения государственной политики в области территориальной обороны, подготовки граждан к военной службе, их призыва на военную службу и военные сборы.
На должность замгубернатора донского региона Вадим Артемов пришел в 2010 году сразу после назначения губернатором Василия Голубева.