Юрий Слюсарь уволил своего зама Вадима Артемова в связи с выходом на пенсию

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от занимаемой должности своего заместителя – руководителя аппарата правительства области Вадима Артемова. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Отставка мотивирована уходом Вадима Артемова на пенсию.

Вадим Артемов курировал вопросы кадровой политики, а также сферу обеспечения государственной политики в области территориальной обороны, подготовки граждан к военной службе, их призыва на военную службу и военные сборы.

На должность замгубернатора донского региона Вадим Артемов пришел в 2010 году сразу после назначения губернатором Василия Голубева.

Сергей Иванов