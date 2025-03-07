Визит раненого петербуржца в бар стал поводом для задержания астраханца и новосибирца

В Петербурге полицейские задержали уроженцев Астраханской и Новосибирской областей по подозрению в нападении на местного жителя. Накануне 27-летний мужчина пришел в бар с ножевым ранением груди. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в главке, вечером 5 марта в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в бар на улице Дыбенко пришел мужчина, истекающий кровью. Правоохранители прибыли на место, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«6 марта в 11:00 нарядом патрульно-постовой службы полиции в одной из квартир дома 18 корпус 1 по улице Дыбенко задержаны 33-летний уроженец Новосибирской области и 65-летний уроженец Астраханской области»,— сообщили в ГУ МВД по городу и области.

В полиции добавили, что задержанные имеют ряд судимостей за кражи и хранение оружия. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Дарья Астанина