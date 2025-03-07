Прокуратура Килемарского района утвердила обвинительное заключение в отношении 68-летней жительницы поселка Визимьяры. Ее обвиняют в совершении преступления по ст. 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа спиртосодержащей продукции, совершенная повторно»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл женщина предстанет перед судом за продажу самодельного алкоголя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл женщина предстанет перед судом за продажу самодельного алкоголя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 28 декабря 2024 года женщина, не имея статуса индивидуального предпринимателя, продала жителю Медведевского района бутылку самодельной спиртосодержащей жидкости с содержанием алкоголя 38,6%.

Ранее, в октябре 2024 года, обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов