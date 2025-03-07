В Ростове дома за год стали дороже квартир на 14%
В Ростове по итогам февраля стоимость частного дома в среднем стала выше стоимости квартиры на 14%. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные «Циан.Аналитика».
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Как пишет издание, год назад цены на дома в Ростове превышали цены на квартиры на 7%. Сейчас средняя стоимость объекта индивидуального жилищного строительства в столице Дона составляет около 12 млн руб.
«Дома в среднесрочной перспективе будут дорожать быстрее квартир из-за роста затрат на строительные и отделочные материалы, а также на услуги рабочих и мастеров», — приводит издание слова руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова.