В Казани 9 марта ограничат движение и парковку на нескольких улицах
9 марта на нескольких улицах Казани временно введут ограничения на движение, парковку и стоянку. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Ограничения будут действовать с 18:30 до 22:30 на следующих участках улиц и дорог:
- по ул. Чистопольской от улицы Бичурина до проспекта Ямашева;
- по проспекту Ямашева от ул. Адоратского до Сибирского тракта;
- по дороге-дублеру ул. Гаврилова от ул. Чуйкова до проспекта Ямашева;
- по ул. Академика Арбузова от ул. Журналистов до проспекта Ямашева.
Временные ограничения связаны с проведением футбольного матча «Рубин» — «Спартак», который состоится 9 марта в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».