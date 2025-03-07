В Казани 9 марта ограничат движение и парковку на нескольких улицах

9 марта на нескольких улицах Казани временно введут ограничения на движение, парковку и стоянку. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Ограничения будут действовать с 18:30 до 22:30 на следующих участках улиц и дорог:

по ул. Чистопольской от улицы Бичурина до проспекта Ямашева;

по проспекту Ямашева от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

по дороге-дублеру ул. Гаврилова от ул. Чуйкова до проспекта Ямашева;

по ул. Академика Арбузова от ул. Журналистов до проспекта Ямашева.

Временные ограничения связаны с проведением футбольного матча «Рубин» — «Спартак», который состоится 9 марта в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

Дарья Сайфиева