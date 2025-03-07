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Пенсионерка чуть не погибла на пожаре в Ростове

Сегодня утром в Ростове на улице Боряна произошел пожар. Загорелась кровля двухэтажного дома. Тушить огонь прибыли 24 сотрудника МЧС России с привлечением шести машин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба донского управления ведомства, от огня пострадала 71-летняя хозяйка дома. С ожогами ее передали медикам. Огонь ликвидировали на площади 100 кв. м.

Пресс-служба также сообщает, что вчера в Красносулинском районе в результате пожара в частном доме погибла пенсионерка. Возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности угольно-дровяной печки.

Сергей Иванов

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