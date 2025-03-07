55-летний житель Медведевского района Республики Марий Эл лишился более 3,1 млн руб., доверившись неизвестным в попытке увеличить свой доход с помощью биржевых торгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл мужчина потерял более 3,1 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Марий Эл мужчина потерял более 3,1 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам потерпевшего, ему позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Звонивший предложил мужчине заработать на биржевых торгах, убедив его переводить деньги на указанный счет. Следуя инструкциям, потерпевший пополнял баланс и наблюдал за его ростом в личном кабинете.

Позже мужчине предложили скачать специальное приложение и выполнить ряд операций. После этого он заметил, что баланс в личном кабинете начал уменьшаться.

Как выяснилось, неизвестные получили удаленный доступ к личному кабинету потерпевшего и завладели его сбережениями.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Артём Дергунов