Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 25 боеприпасов и 32 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя, разрушения получили 27 жилых объектов и девять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородским районом система ПВО сбила пять беспилотников. Пострадавших и разрушений не установлено.

В Борисовском районе хутор Климовое атаковали с помощью одного БПЛА — поврежден частный дом.

В Валуйском округе по селам Долгое и Карабаново ударили с помощью четырех дронов, один из которых был подавлен. Во втором населенном пункте пострадали два транспортных средства и надворная постройка.

В Волоконовском районе села Борисовка и Новое, а также хутор Старый обстреляли с помощью шести боеприпасов и двух БПЛА. В Новом было повреждено частное домовладение.

В Грайворонском округе по селам Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая ударили с помощью восьми боеприпасов и пяти беспилотников. Днем за медпомощью обратилась мирная жительница, пострадавшая при сбросе взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка ночью 6 марта. Она находится в горбольнице №2 в Белгороде, состояние оценивается как средней тяжести. В селе Козинка разрушения получили пять частных домов.

Над Корочанским районом и Старооскольским горокругом система ПВО сбила по одному дрону. Без последствий.

В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Колотиловка и Теребрено обстреляли с помощью трех боеприпасов и восьми БПЛА. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Мухин атаковали с помощью восьми боеприпасов и пяти беспилотников, четыре из которых ликвидировали. В результате обстрела Шебекина пострадали двое мирных жителей. Их доставили в горбольницу №2 в облцентре. Врачи диагностировали у пациентов минно-взрывные травмы, состояние оценивается как тяжелое. Также повреждены 17 частных домов и три многоквартирных, семь автомобилей, административное здание и линия электропередачи.

Сутками ранее вооруженные силы Украины ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 27 боеприпасов и 41 БПЛА. Никто не пострадал, установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова