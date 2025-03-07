Генпрокуратура ходатайствует об аресте активов «Главпродукта»

Генеральная прокуратура РФ требует признать недействительными сделки о распределении 1,3 млрд руб. прибыли в ГК «Главпродукт» Леонида Смирнова (производитель консервов, есть активы в Орловской области) и ее вывода за границу, а в счет возмещения ущерба изъять в пользу РФ 100% долей в уставном капитале ряда юрлиц компании. Речь идет об ООО «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Инвестиционная компания "Сокол"» и ООО «Главпродукт-Патент». До судебного решения, считает надзор, на эти доли нужно наложить обеспечительные меры в виде ареста. Также Генпрокуратура просит суд арестовать все имущество Леонида Смирнова. Соответствующий иск Генпрокуратура подала в арбитражный суд Москвы. Он пока не принят к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ответчики по делу — Леонид Смирнов, Universal beverage company и Universal company 2000, которые владеют «Главпродуктом» (ГК основана в 2009 году, включает около 30 компаний, которые производят пищевую продукцию, в том числе консервы). В иске говорится, что, игнорируя ряд указов президента РФ Владимира Путина, направленных на защиту национальных интересов, господин Смирнов и подконтрольные ему компании решили в обход ограничений вывести за границу финансовые активы «Главпродукта». С 2022-го по 2024 год они перевели на счета в американском JP Morgan Chase Bank N.A. 1,38 млрд руб. под видом распределения чистой прибыли. Так как взыскать с иностранца (господин Смирнов — гражданин США) эти средства не представляется возможным, в доход РФ должны быть обращены доли компаний, считает надзор.

Впрочем, сам Леонид Смирнов уверен в законности своих действий. Он рассказал «Ъ», что никакого криминального вывода средств из его компаний не было, а была выплата дивидендов в соответствии со всеми нормами российского законодательства. Также господин Смирнов подчеркнул, что не противодействовал указу президента о передаче Росимуществу акций «Главпродукта», но добавил, что его юристы обжаловали действия представителей ведомства, так как доли компаний в результате оказались не во временном пользовании, а в постоянном.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Сдавайте ваши “главпродукты”».