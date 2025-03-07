В Воронежской области снизилось количество пострадавших из-за гололеда

За неделю с 27 февраля по 5 марта в Воронежской области из-за гололеда получили травмы не менее 586 человек. Это на 14,5% меньше, чем неделей раннее (686), следует из сообщения регионального министерства здравоохранения. Большинству пациентов оказали помощь амбулаторно, 43-м потребовалась госпитализация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также за неделю в области зафиксировали 18 случаев обморожения и один случай переохлаждения — в больницу доставили трех человек.

Всего за этот период в медучреждения региона с травмами различного характера обратились 2 968 человек, из них 2 146 — в Воронеже.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки гололед в области не ожидается. Однако до 18:00 7 марта возможно усиление ветра до 15–17 м/с. Из-за этого в регионе действует желтый уровень погодной опасности, предупреждающий о потенциально опасных явлениях.

Алина Морозова