После двухлетнего перерыва «Бессмертный полк» может пройти в Ростове 9 мая

В Ростове 9 мая планируют провести шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает сетевое издание Donday со ссылкой на координатора Всероссийского движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрея Кудрякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка» в Ростове не проводилось предыдущие два года по соображениям безопасности. В этом году его решили возобновить с маршем участников по обычному маршруту с пл. Карла Маркса по Большой Садовой до проспекта Соколова.

Сергей Иванов