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После двухлетнего перерыва «Бессмертный полк» может пройти в Ростове 9 мая

В Ростове 9 мая планируют провести шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает сетевое издание Donday со ссылкой на координатора Всероссийского движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрея Кудрякова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка» в Ростове не проводилось предыдущие два года по соображениям безопасности. В этом году его решили возобновить с маршем участников по обычному маршруту с пл. Карла Маркса по Большой Садовой до проспекта Соколова.

Сергей Иванов

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