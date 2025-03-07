В Казани задержали мужчину, пытавшего вынести товары из гипермаркета в обход касс

В Казани росгвардейцы задержали местного жителя 1984 года рождения, подозреваемого в краже товаров из гипермаркета на сумму свыше 8 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в светлое время суток, когда патрульный наряд получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов. Прибывшие на место правоохранители установили, что охранник магазина, наблюдая по камерам видеонаблюдения, заметил посетителя, который, набрав товары в корзину, попытался покинуть зал, минуя кассы.

Подозреваемый был остановлен у выхода из магазина. Похищенные товары были возвращены в торговую точку. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Артём Дергунов