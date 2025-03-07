На капитальный ремонт Дворца земледельцев в Казани потратят свыше 200 млн рублей
В Казани на капитальный ремонт Дворца земледельцев, где располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, направят 227 млн руб. Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупок.
На капитальный ремонт Дворца земледельцев в Казани потратят свыше 200 млн рублей
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Согласно документации, в перечень работ входят строительно-монтажные работы, установка и монтаж оборудования, а также благоустройство территории.
Завершить капитальный ремонт планируется к 1 декабря 2025 года.
Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».