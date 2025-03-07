В Казани на капитальный ремонт Дворца земледельцев, где располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, направят 227 млн руб. Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капитальный ремонт Дворца земледельцев в Казани потратят свыше 200 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На капитальный ремонт Дворца земледельцев в Казани потратят свыше 200 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно документации, в перечень работ входят строительно-монтажные работы, установка и монтаж оборудования, а также благоустройство территории.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 декабря 2025 года.

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Артём Дергунов