«Яндекс.Карты» начали показывать движение общественного транспорта в Орске

«Яндекс.Карты» начали отображать движение трамваев и муниципальных автобусов в Орске в режиме реального времени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Артем Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Градоначальник назвал это «еще одним небольшим шагом к удобству и комфорту для жителей города».

Орск стал четвертым городом в регионе, где можно в режиме реального времени узнать о движении транспорта. Сервис уже работает в Оренбурге, Новотроицке и Бугуруслане.

Андрей Сазонов