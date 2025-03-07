Экс-сотрудник фирмы из Петербурга осужден условно за кражу полумиллиона у работодателя

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку жителя города Владимира Волощука, присвоившего деньги со счета компании, в которой ранее работал. Мужчину признали виновным в краже в крупном размере (пп. в, г ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в объединенной в пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года экс-сотрудник, сохранивший после увольнения в приложении банка доступ к счету своего бывшего работодателя — АО «Апатит», перевел на себя 480 тыс. рублей, принадлежавших компании. Полученные средства Волощук потратил по своему усмотрению.

Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд отлучил от интернета бывшего полицейского, укравшего рюкзак и деньги умершего петербуржца.

Артемий Чулков