Минобороны: над регионами Черноземья перехвачены девять дронов

В течение ночи с 6 на 7 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников, девять из них — в регионах Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Семь дронов было сбито над Курской областью, по одному — над Белгородской и Орловской областями. О последствиях на земле в Курской и Белгородской областях не сообщалось. По предварительным данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, повреждений и пострадавших нет.

Кроме того, 14 беспилотников этой ночью было сбито над территорией Республики Крым, 12 — над акваторией Черного моря, три — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова