6 марта на дорогах Казани в пяти ДТП пострадали семь человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали семь человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Два ДТП произошли из-за того, что водители проигнорировали требования дорожных знаков. Еще одна авария случилась из-за несоблюдения дистанции. В четвертом случае столкновение произошло при повороте — один из водителей не уступил дорогу. Также зафиксирован наезд на пешехода во время движения автомобиля задним ходом на прилегающей территории.

Всего за сутки поступило 230 сообщений о ДТП, из которых 41 — с материальным ущербом. Кроме того, задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, а еще двое управляли автомобилями без водительских прав.

В отделение полиции были доставлены три человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов