В Свердловской области за сутки произошло 65 ДТП

За последние сутки на территории Свердловской области произошло 65 ДТП, в результате которых погиб один человек и еще девять получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Среди причин — неправильный выбор скорости, невыдержка безопасной дистанции и невнимательность за рулем, в том числе из-за телефонов и усталости.

Напомним, 1 марта три человека на Toyota Camry, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 282 км автодороги Пермь — Екатеринбург после того, как у грузового автомобиля марки «Камаз» выпали рулоны упаковочной бумаги на полосу встречного движения, на которые наехала иномарка.

Ирина Пичурина