В Самарской области подрядчик оштрафован за позднюю сдачу корпуса пансионата для ветеранов
Подрядная организация из Самарской области нарушила закон при реализации нацпроекта «Демография». Компания поздно сдала жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов в Пестравском районе. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Контрольный орган провел проверку и установил, что в 2021 году Управление капитального строительства Самарской области заключило с подрядчиком контракт на возведение объекта стоимостью свыше 900 млн руб. Однако исполнитель договора поздно сдал корпус.
В связи с этим подрядчику внесли представление. В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту).
Нарушителю назначили административный штраф в размере 900 тыс. руб. В итоге социальный объект был введен в эксплуатацию.