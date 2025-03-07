В Самарской области подрядчик оштрафован за позднюю сдачу корпуса пансионата для ветеранов

Подрядная организация из Самарской области нарушила закон при реализации нацпроекта «Демография». Компания поздно сдала жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов в Пестравском районе. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что в 2021 году Управление капитального строительства Самарской области заключило с подрядчиком контракт на возведение объекта стоимостью свыше 900 млн руб. Однако исполнитель договора поздно сдал корпус.

В связи с этим подрядчику внесли представление. В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту).

Нарушителю назначили административный штраф в размере 900 тыс. руб. В итоге социальный объект был введен в эксплуатацию.

Георгий Портнов