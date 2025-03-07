В центре Саратова водитель иномарки протаранила здание
В Саратове вечером накануне, в четверг, находившаяся за рулем иномарки женщина врезалась в здание. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Дорожная авария с участием Toyota Ractis произошла в Октябрьском районе. 62-летняя женщина около семи вечера протаранила стену здания по ул. Советская, 17 со стороны Горького.
В итоге водитель получила травмы, ее отвезли в лечебное учреждение. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.