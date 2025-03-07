В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

В ночь на 7 марта в Усть-Донецком районе Ростовской области военные сбили вражеский беспилотник, сообщает врио губернатора Дона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА, – написал глава региона. – По данным оперативных служб пострадавших и разрушений на земле нет».

По данным Минобороны РФ, всего этой ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников. 14 из них — над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря, семь — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря и по одному над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 4 марта в донском регионе силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов.

Владимир Андреев