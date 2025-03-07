В Екатеринбурге похолодает до -16° на выходных

Во время выходных в Екатеринбурге похолодает до -16°, при этом к середине следующей неделе воздух в городе прогреется до +4°, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловскую область 7 марта продолжит поступать холодный воздух, будет преимущественно малооблачно со слабым ветром — днем установится температура в районе -4°..-9°, на юго-западе до -1°..-3°. В субботу на юге региона ожидаются небольшие осадки.

В Екатеринбурге пятничным днем температура будет находиться на уровне -4°..-6°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, северо-восточный, 0-5 м/с. В праздничный день, 8 марта, ночью будет -13°, днем -6°, а ночью 9 марта похолодает до -16°, днем до -4°.

Потепление наметится с понедельника: ночью 10 марта будет -9°, днем -2°, во вторник — ночью -7°, днем +1°, в среду ожидается ночью -4°, днем воздух прогреется до +4°, в четверг ночью установится 0°, днем +4°.

Ирина Пичурина