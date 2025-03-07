Проект расширения Салаирского тракта изменят по требованиям энергетиков

В Тюменской области из-за условий энергетиков планируют скорректировать проект расширения участка трассы Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области, сообщили «РБК-Тюмень» в главном управления строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

21 февраля проектировщик получил новые технические требования от энергоснабжающей организации. В течение года он собирается получить положительное заключение.

На Салаирском тракте в районе от развязки у объездной дорогой до деревни Решетникова будет выполнено расширение до четырех полос, установят освещение, обустроят тротуары и велодорожки.

Напомним, работы по расширению Ирбитского тракта в Тюменской области до четырех полос обойдутся в 8,5 млрд руб., они будут проходить в восемь этапов. Реконструкция участка дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области длиной 28 км включает строительство 12 мест для разворота.

Ирина Пичурина