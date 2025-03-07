В Тюменской области простили с погибшим на СВО бойцом Алексеем Мухиным
В Уватском районе Тюменской области 6 марта прошло прощание с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) военнослужащим Алексеем Мухиным, сообщили в районной администрации.
Алексей Мухин
Фото: администрация Уватского района
Боец родился 4 мая 1989 года, закончил девять классов Уватской школы, в 2007 году отправился на срочную службу в армию. Служил в должности пожарного-спасателя и пять лет проработал в Уватском авиаотделении филиала Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов, позднее работал на пожарном посту Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения.
Контракт для отправления на спецоперацию Алексей Мухин заключил в июле 2023 года, там он был стрелком мотострелковой бригады и погиб во время выполнения боевых задач.