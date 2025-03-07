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Коммерсантъ FM
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Финалисты специальной номинации «Год семьи» Национальной премии «Наш вклад»

АО «Мэлон Фэшн Груп»

Национальный проект «Демография»

  • «С ног до головы — в любовь»

ПАО «Сбербанк» совместно ООО «Арена»

Национальный проект «Демография»

  • «СБЕРБИЗНЕС. От бизнесмена — к бизнес Человеку»
  • «Колыбельная для мамы»
  • «Рекламная кампания»

АО «ДОМ.РФ» совместно с ООО «ГПМ Реклама»

Национальный проект «Демография»

  • «Самый главный вклад — это вклад в семью»
  • «Счастье всегда возвращается»

ПАО «Северсталь»

Национальный проект «Демография»

  • «То, что действительно важно!»

АО «ПРОГРЕСС»

Национальный проект «Демография»

  • «ФрутоНяня» — в помощь маме и папе!»

ИП Славская Анастасия Витальевна

Национальный проект «Демография»

  • «А если с детьми?»

Российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» совместно с агентством EMG

Национальный проект «Демография»

  • «Самое главное слово»

БФ «Женщины за жизнь»

Национальный проект «Демография»

  • «Сохрани в себе человека»
  • «Рожденные вопреки»

ООО «Издательство «Эксмо»

Национальный проект «Демография»

  • «Читающая мама»

БФ «Дети плюс»

Национальный проект «Демография»

  • «Трамплин»

ПАО «Ростелеком»

Национальный проект «Демография»

  • «Потому что мы — семья»

АО «Пигмент»

Национальный проект «Демография»

  • «Пигмент от А до Я»

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