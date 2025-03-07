Финалисты специальной номинации «Год семьи» Национальной премии «Наш вклад»
АО «Мэлон Фэшн Груп»
Национальный проект «Демография»
- «С ног до головы — в любовь»
ПАО «Сбербанк» совместно ООО «Арена»
Национальный проект «Демография»
- «СБЕРБИЗНЕС. От бизнесмена — к бизнес Человеку»
- «Колыбельная для мамы»
- «Рекламная кампания»
АО «ДОМ.РФ» совместно с ООО «ГПМ Реклама»
Национальный проект «Демография»
- «Самый главный вклад — это вклад в семью»
- «Счастье всегда возвращается»
ПАО «Северсталь»
Национальный проект «Демография»
- «То, что действительно важно!»
АО «ПРОГРЕСС»
Национальный проект «Демография»
- «ФрутоНяня» — в помощь маме и папе!»
ИП Славская Анастасия Витальевна
Национальный проект «Демография»
- «А если с детьми?»
Российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» совместно с агентством EMG
Национальный проект «Демография»
- «Самое главное слово»
БФ «Женщины за жизнь»
Национальный проект «Демография»
- «Сохрани в себе человека»
- «Рожденные вопреки»
ООО «Издательство «Эксмо»
Национальный проект «Демография»
- «Читающая мама»
БФ «Дети плюс»
Национальный проект «Демография»
- «Трамплин»
ПАО «Ростелеком»
Национальный проект «Демография»
- «Потому что мы — семья»
АО «Пигмент»
Национальный проект «Демография»
- «Пигмент от А до Я»