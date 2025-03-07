На капремонт лицея в Нижнекамске направят 321,7 млн рублей

На капитальный ремонт лицея № 3 имени А. С. Пушкина в Нижнекамске планируют выделить около 321,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Помимо капремонта на объекте благоустроят территорию, закупят оборудование, мебель и инвентарь.

Также планируется капремонт школы в Простинском сельском поселении Нижнекамского района за 85,5 млн руб. и Чистопольского детского дома за 32,9 млн руб. Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства выделяют из бюджета региона. Работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Диана Соловьёва