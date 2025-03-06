В Адыгее построили восемь модульных отелей за 350 млн рублей

Инвестиции в строительство восьми модульных отелей в туристических зонах Адыгеи превысили 350 млн руб. в 2024 году, что в 3,5 раза превысило первоначальный план в 100 млн руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на заместителя председателя комитета республики по туризму и курортам Бэлу Джаримову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Новые некапитальные средства размещения созданы вблизи популярных туристических мест в Майкопском районе. Общий номерной фонд составил 119 номеров.

Как отметила Бэла Джаримова, за 2024 год реализованы восемь проектов по возведению модульных некапитальных гостиниц. На эти цели было выделено свыше 170 млн руб. субсидий, а софинансирование превысило 180 млн руб.

«Предпринимательская активность в туристической отрасли сейчас достаточно высокая. Это связано как с возрастающим интересом к отдыху в Адыгее, так и с государственной поддержкой сферы на федеральном и региональном уровнях», — пояснила зампредседатель комитета.

Госпожа Джаримова также отметила, что решение о распределении субсидии на 2025 год пока не принято. Министерство экономического развития России собирает заявки на конкурсный отбор проектов до 1 апреля. В правилах предоставления поддержки произошли изменения — теперь отбор проводится сразу на трехлетний период с 2025 по 2027 годы.

По ее оценке, Адыгея может считаться круглогодичным курортом, поскольку поток туристов остается высоким как в зимний, так и в летний сезоны. При этом количество гостиниц и баз отдыха в регионе увеличивается с каждым годом.

Нурий Бзасежев