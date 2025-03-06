Житель Апшеронска получил условный срок за наркопритон в гараже

Апшеронский районный суд признал виновным местного жителя в организации притона для употребления наркотиков в своем гараже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В суде установлено, что с ноября по декабрь 2024 года подсудимый, страдающий зависимостью от наркотиков, неоднократно предоставлял свой гараж в Апшеронске лицам с аналогичной зависимостью для употребления марихуаны. В качестве вознаграждения мужчина получал возможность принимать запрещенные вещества вместе с посетителями.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно без ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Мужчину осудили по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация и содержание притона для потребления наркотических средств).

Алина Зорина