Жителям обрушившегося дома в Белореченске разрешили забрать вещи из квартир

Жильцы частично обрушившегося дома в Белореченске Краснодарского края получили доступ в свои квартиры для сбора необходимых вещей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

«На встрече с жильцами пострадавшего дома в гостинице "Белореченск" мы договорились, что 6 марта организованно разрешим им зайти в свои квартиры за вещами. В сопровождении сотрудников МЧС люди смогли взять все самое необходимое», — сообщил господин Сидоренко.

«Ъ-Кубань» писал, что ранее дом обследовали и признали пригодным для восстановления. Состояние здания дополнительно оценит приглашенная компания из Ейска, имеющая опыт реконструкции дома после авиакатастрофы.

Вячеслав Рыжков