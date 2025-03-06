ФНБ профинансирует реконструкцию Федоровского гидроузла на Кубани

Правительство России включило реконструкцию Федоровского гидроузла на реке Кубань в перечень проектов, финансируемых Фондом национального благосостояния. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина. Государственный контроль за строительством объектов из утвержденного списка призван минимизировать нарушения и оптимизировать расходование средств бюджета и фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарские известия Фото: Краснодарские известия

Федоровский гидроузел вошел в число 12 новых объектов, добавленных в перечень, который теперь насчитывает 244 проекта по всей стране. По данным на 1 февраля 2025 года, объем ФНБ составляет 11,97 трлн руб. или 5,6% прогнозируемого ВВП.

Весной 2022 года во время ремонтных работ произошло частичное обрушение несущих конструкций гидроузла. Авария привела к снижению уровня воды на рисовых полях нескольких районов Краснодарского края и существенным потерям урожая. Для временного решения проблемы была построена дамба, позволившая возобновить использование части полей.

В апреле 2024 года главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции объекта. Завершение строительных работ запланировано на март 2027 года. Стоимость реконструкции оценивается в 6,6 млрд рублей.

Вячеслав Рыжков